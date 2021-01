Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a depasit joi 40.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim record, iar capitalizarea totala a pietei criptomonedelor a depasit pentru prima oara 1.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a crescut, joi, pentru prima data, peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, in conditiile in care cotatia Bitcoin a atins un nou record, arata datele publicate de firmele care urmaresc evolutia criptomonedelor CoinMarketCap si CoinGecko, informeaza Reuters.

