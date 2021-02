Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuala a ajuns sa valoreze peste 50.000 de dolari Bitcoin a depasit, marti, pentru prima oara, nivelul de 50.000 de dolari, continuand cresterea declansata de interesul unor companii majore pentru utilizarea celei mai valoroase criptomonede din lume, transmite CNBC.



Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate.



Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.



Saptamana trecuta, Tesla a anuntat ca a cumpatat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Punct și de la capat, ca orice campion adevarat: Simona Halep se remonteaza dupa infrangerea suferita in sferturile Australian Open. Romanca poate pierde locul 2 WTA, dupa ce a fost scoasa din competițe de Serena Williams. Insa, ca sa se intample asta, Naomi Osaka trebuie sa caștige turneul. Daca nipona…

- Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate. Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.…

- Japoneza Naomi Osaka a declarat, marti, dupa ce s-a calificat in semifinalele Australian Open, va nu si-o doreste ca adversara pe Simona Halep. Romanca va evolua, tot marti, de la ora 10.00, cu Serena Williams, in sferturi.

- Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, marti, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 71 WTA, noteaza news.ro Osaka, 23 de ani, a ajuns pentru a doua oara in penultimul act la Melbourne…

- Stefan Thomas mai are doar doua incercari prin care poate ajunge la o avere de 240 de milioane de dolari, scrie Guardian. Thomas este un programator din San Francisco ce, acum un deceniu, a primit 7.002 bitcoins ca recompensa pentru un video in care explica cum functioneaza aceasta criptomoneda.…

- Bitcoin a depasit joi 40.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim record, iar capitalizarea totala a pietei criptomonedelor a depasit pentru prima oara 1.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse…

- Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24% din cauza acuzatiei aduse companiei Ripple de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), de efectuare a unor tranzactii cu instrumente financiare neinregistrate de 1,3 miliarde de dolari, transmite Reuters. XRP, a treia cea mai importanta…

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…