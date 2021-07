Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin se tranzactioneaza in prezent la aproximativ 33.300 de dolari, cu aproximativ 50% sub valorile record de peste 60.000 de dolari pe care le-a atins acum trei luni. Scaderea preturilor a fost determinata de o serie de factori: cresterea controlului pe state precum China l-au impus pietei…

- Banca centrala a Chinei a anuntat ca a fortat inchiderea unei companii care „era suspectata de furnizarea unor servicii software pentru tranzactii cu monede virtuale”. Totodata, biroul din Beijing al Bancii Populare a Chinei a avertizat institutiile cu privire la oferirea unor servicii alternative…

- ”De la debutul pandemiei de COVID-19 si pana in prezent, Grupul MOL a investit peste 20 de milioane dolari in masuri extinse de prevenire si combatere a infectarii cu virusul SARS CoV 2 pentru angajatii si clientii sai, in Europa Centrala si de Est. MOL a furnizat peste 8 milioane de masti medicale…

- China va lua masuri ferme impotriva activitatilor de minare de bitcoin si a activitatilor de tranzactionare, in incercarea de a elimina riscurile financiare, a anuntat vineri Comitetul de dezvoltare si stabilitate financiara de la Beijing, transmite Reuters. Statul chinez va lua masuri energice…

- Pe parcursul tranzactiilor, capitalizarea pietei criptomonedelor a pierdut aproape 1.000 de miliarde de dolari, iar la jumatatea zilei de miercuri era de 1.650 de miliarde de dolari. Bitcoin, cea mai valoroasa si cea mai cunoscuta criptomoneda, era deja sub presiunea unei serii de tweeturi ale sefului…

- Bitcoin a pierdut mai mult de 20% din valoare intr-o saptamana, determinandu-i pe unii investitori sa se intrebe daca nu cumva febra criptomonedelor incepe sa scada Aflat, marți, la 45.000 de dolari, Bitcoin a pierdut mai mult de 12.000 de dolari de la inceputul saptamanii precedente, Scaderea depașește…

- ​Tesla Motors a anunțat afaceri de peste 10 miliarde dolari în primele trei luni ale anului și profit net de 438 milioane dolari, fiind cel mai bun trimestru I din istoria companiei. Este al șaptelea trimestru consecutiv când Tesla face profit, iar la cifra de afaceri a fost al doilea cel…