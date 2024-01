Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin s-a prabusit miercuri, cedand toate castigurile inregistrate de la inceputul acestei saptamani, fiind tranzactionat in declin cu 5,5% la 42.422,84 dolari pe unitate, conform Coin Metrics, transmite CNBC.Marti, bitcoin a urcat pana la 45.913,30 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,9% in urma unei sesiuni de tranzactionare mixte. Actiunile producatorilor de alimente si bauturi au urcat cu 0,2%, in timp ce titlurile companiiilor de constructii si materiale au scazut cu 2,9%, iar cele tehnologice cu 1,9%. Gigantul maritim danez…

- Leul s-a decuplat lunea aceasta de evoluțiile celorlalte monede de la marginea zonei euro, care se depreciau fața de cea unica. Cursul euro a scazut de la 4,9709 la 4,9676 lei. Piața valutara s-a deschis la 4,97 – 4,971 lei dupa care cotațiile au coborat pana la 4,966 lei. Analiștii Bancii Transilvania…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,9%, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Actiunile miniere au crescut cel mai mult, cu 3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat ziua in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de asigurari…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul al treilea, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primul, a facut ca majorarea PIB-ului din primele noua luni fața de perioada similara din 2022 sa se limiteze la 1,1%. Aceste date și proiecția facuta…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, deoarece temerile ca razboiul dintre Israel si Hamas ar putea perturba livrarile din regiune s-au diminuat, transmite Reuters. Investitorii au devenit precauti inainte de reuniunea Rezervei Federale din SUA de saptamana aceasta privind politica monetara.

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 2%, inversand declinul observat luni, toate sectoarele fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de calatorii au crescut cu 3,9%, in ciuda incertitudinii globale, provocate de anularea de catre companiile aeriene a zborurilor catre Israel, in…