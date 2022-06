Bitcoin a scazut miercuri la un nou minim de 18 luni, tragand in jos si alte monede mai mici si aprofundand criza pietei declansata in aceasta saptamana de furnizorul de servicii financiare in monede virtuale Celsius, care a blocat retragerile clientilor, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu pana la 7,8%, pana la 20.079,72 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a pierdut aproximativ 33% din valoarea sa fata de dolarul american, incepand de vineri, coborand cu peste 50% de la inceputul anului. Moneda a scazut cu aproximativ 70%…