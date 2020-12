Bitcoin a depășit prima dată în istorie, pragul de 25.000 de dolari Bitcoin a depașit, sambata, pragul de 25.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata de cea mai cunoscuta criptomoneda din lume. Sambata, valoarea unui bitcoin era de 25.022 dolari pe platforma de tranzactionare Bitstamp . Bircoinul a oscilat foarte mult in 2020. La inceputul acestui an se tranzactiona la nivelul de 8.000 dolari dar in primavara, cand a izbucnit pandemia de coronavirus (COVID-19), a scazut la 4.000 dolari. Totuși, in toamna acestui an a inceput sa se aprecieze datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor castiguri rapide, si a asteptarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

