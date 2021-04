Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins marti un nivel record de 62.741 de dolari pe unitate, continuand evolutia ascendenta din acest an, cu o zi inainte de listarea actiunilor platformei de tranzactionare Coinbase in Statele Unite, transmite Reuters. Listarea, miercuri, a celei mai mari platforme de tranzactionare…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a depașit luni un varf istoric de 2 trilioane de dolari, potrivit datelor CoinGecko și Blockfolio, intrucat caștigurile din ultimele cateva luni au atras cererea atat a investitorilor instituționali, cat și a celor de retail, relateaza Reuters. Creșterea…

- Criptomoneda bitcoin a urcat duminica cu 4,18%, la 50.947,94 dolari, adaugand 2.043,31 dolari la inchiderea sa anterioara. Asta in pofida avertismentele analistilor potrivit carora este „un spectacol economic secundar” si ofera o protectie redusa impotriva unei scaderi a pretului actiunilor. Cea mai…

- Bitcoin a scazut duminica cu 6,39%, la 43.165,78 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din ultimele 20 de zile, fiind cu 2.944,20 de dolari sub nivelul atins la inchiderea precedenta, transmite profit.ro. Cea mai valoroasa și mai cunoscuta criptomoneda a scazut cu 26% de la un maxim al anului, de 58.354,14…

- Cea mai valoroasa si mai cunoscuta criptomoneda a scazut cu 26% de la un maxim al anului, de 58.354,14 dolari pe unitate, atins pe 21 februarie, cand a crescut pe fondul increderii tot mai mari ca bitcoin va deveni o investitie de masa si un instrument de plati. Firme majore, cum ar fi BNY Mellon, fondul…

- Bitcoin a sarit de 51.000 de dolari pe unitate! Pragul a fost depașit azi, in premiera, dupa ce in ultima perioada criptomoneda a fost in atenția unor mari companii, precum Tesla și Mastercard. Bitcoin a urcat, in ultimele zile, cu peste 3% pana la un maxim istoric de 51.049 de dolari. Unii analiști…

- Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate. Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins in timpul tranzactiilor un record de 48.481 dolari pe unitate, potrivit datelor site-ului de specialitate CoinDesk. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionata in urcare cu peste 7%, la aproximativ 47.913 dolari pe unitate. BNY Mellon, cea mai veche banca…