Bitcoin a atins luni un nou record istoric Faimoasa criptomoneda Bitcoin a atins luni un nou record de preț maxim, depașind 71.000 de dolari, la o saptamana dupa ce stabilise un alt record. De la inceputul anului moneda este intr-o „cursa nebuna”, apreciindu-se cu 70%. Acum, moneda este de patru ori mai valoroasa decat cu 14 luni in urma. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

