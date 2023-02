Stiri pe aceeasi tema

- lnstitutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca impreuna cu partenerul sau Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara a lansat proiectul „Fii responsabila de sanatatea ta – programe regionale de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san – etapa…

- In perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2023, in localitatea MAIERU are loc loc o campanie de testari mamografice gratuite! Campania se adreseaza tuturor femeilor din zona, cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 ani. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” Cluj-Napoca, cu sprijinul autoritaților…

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” Cluj-Napoca (IOCN) a obținut o finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru un proiect care vizeaza crearea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrului Național de Competența in domeniul Cancerului (CNCC). Noul centru va fi coordonat…

- Consiliul Județean Cluj a dotat Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca cu noi echipamente medicale de ultima generație. Este vorba despre 13 fotolii pentru chimioterapie, care au fost deja livrate unitații sanitare.Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ”Pentru noi,…

- O noua investiție a Consiliului Județean Cluj pentru Institutul Oncologic Consiliul Județean Cluj a dotat Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca cu noi echipamente medicale de ultima

- Deși se fac eforturi constante pentru a acoperi nevoia de medici din Spitalul Județean de Urgența Bistrița, inca sunt zone unde aceștia nu sunt suficienți. Potrivit șefului UPU SMURD dr. Tiberiu Tudor, nu sunt medici suficienți pe echipejele SMURD, unde 21 de zile pe luna se acopera cu doctori din Mureș…

- Caravana mobila de testare mamografica va poposi, in zilele urmatoare, și la Nasaud, Uriu și Beclean! Femeile din Nasaud și din imprejurimi sunt invitate sa se testeze gratuit in curtea Spitalului Orașenesc „Dr. George Trifon” Nasaud, zilnic, in intervalul orar10.00-18.00. Institutul Oncologic „Prof.…

- In orașul Beclean, Institutul Oncologic „Prof. Dr. lon Chiricuța” Cluj-Napoca, cu sprijinul autoritaților locale și al Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, va derula, In perioada 07.11.2022 — 11.11.2022, o campanie de testare mamografica in randul tuturor femeilor cu varsta cuprinsa intre…