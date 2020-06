Bistrita: Taxele pentru cununiile facute sambata, sau de sarbatorile legale, eliminate. Patru cupluri isi vor primi banii inapoi

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codului Administrativ impun eliminarea taxei pentru casatorii. La Bistrița, se percepea taxa pentru cununiile efectuate in zilele de sambata sau sarbatori legale. Patru cupluri iși vor primi astfel banii inapoi, dupa ce Consiliul Local va aproba eliminarea acestei taxe. Pe masa consilierilor…

- Mentinerea calendarului actual de aplicare a Legii pensiilor, in lipsa unor masuri compensatorii credibile si de amploare, ar face cvasi-imposibila o reducere a deficitului bugetar in 2021 fata de nivelul din anul curent, in conditiile in care acesta este deja periculos de inalt, potrivit unui raport…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca o seceta ca aceea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani si ca incearca sa-i obisnuiasca pe fermieri sa-si asigure culturile. "E o seceta extrema si puternica,…

- Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) prin care numarul vicepresedintilor institutiei este redus de la patru la trei. Potrivit raportului de admitere…

- Ministerul Sanatatii anunta luni ca a finalizat documentatia pentru acordarea stimulentului de risc de care beneficiaza personalul angagat in sistemul sanitar. Este vorba despre 44.074 de persoane care vor incasa 2.500 de lei brut, in plus, pentru luna aprilie, conform OUG 43/2020.…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care are ca obiect de reglementare majorarea coeficientilor de salarizare pentru functiile de biochimist, biolog, chimist si fizician, precum si reformularea acestor functii corespunzator treptelor profesionale. Actul normativ modifica anexa…