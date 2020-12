Bistriţa-Năsăud: Colindători nocturni, sancţionaţi de jandarmi pentru nerespectarea restricţiilor Cincisprezece bistriteni care nu au tinut cont de recomandarile autoritatilor si au pornit la colindat in Ajunul Craciunului in grupuri mai mari de sase persoane au fost sanctionati de catre jandarmi cu amenzi in valoare de 5.500 lei si patru avertismente scrise, potrivit informarii remise vineri de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud.



"Cu toate recomandarile facute de catre autoritati, au existat si bistriteni care au tinut neaparat sa se intalneasca in grup mai mare de 6 persoane si sa mearga la colindat. Din pacate, acestia s-au intalnit cu jandarmii si cele 8 persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

