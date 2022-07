Bistriţa-Năsăud: A reizbucnit incendiul de pădure de la Colibiţa Incendiul de padure care a afectat zona statiunii turistice Colibita a reizbucnit sambata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. „Pompierii militari (…) intervin in Colibita, zona greu accesibila, la incendiu reizbucnit la fondul forestier. In sprijin actioneaza jandarmii montani, reprezentantii ocoalelor silvice, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din zona”, precizeaza ISU Bistrita-Nasaud. Conform aceleiasi surse, interventia este in dinamica. Dupa stingerea primului incendiu, care a afectat o suprafata de cateva hectare, pompierii au stabilit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

