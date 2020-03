Stiri pe aceeasi tema

- Grecia are un centru de detentie „secret”, la frontiera cu Turcia, unde sunt incarcerati inainte de expulzare imigrantii sositi pe teritoriul sau, dupa decizia turcilor de a-si deschide granițele cu...

- Un tanar Mijlocenii Bargaului, care a fost arestat la domiciliu, dupa ce a furat din 11 case de vacanța impreuna cu un tanar din Prundu Bargaului, a ajuns dupa gratii, dupa ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița au contestat masura dispusa de judecatorul de drepturi și libertați…

- Ziarul Unirea Un minor recidivist din Cugir a fost condamnat la 4 ani de detenție pentru talharie calificata. Acesta iși va ispași pedeapsa intr-un centru educativ Un minor recidivist din Cugir a fost condamnat la 4 ani de detenție pentru talharie calificata. Acesta iși va ispași pedeapsa intr-un centru…

- Creștin ortodocșii sarbatoresc, in fiecare an, pe 6 ianuarie, Boboteaza, care este una dintre cele mai importante sarbatori ale inceputului de an. In ziua de Boboteaza, se sfintesc apele mari si se purifica mediul nostru inconjurator de fortele malefice. Agheasma este apa sfintita de Boboteaza prin…

- Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Din punct de vedere bisericesc, este vorba despre o sarbatoare foarte veche, cu origini in Tara…