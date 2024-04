Stiri pe aceeasi tema

- Un activist și voluntar rus care a ajutat sute de refugiați ucraineni sa se intoarca acasa in timpul invaziei a murit in inchisoare, in orașul Belgorod. El ar fi fost rapit și torturat in octombrie 2023, scrie The Moscow Times.

- Avionul militar de transport rusesc Iliusin Il 76 prabusit saptamana trecuta in regiunea rusa de granita Belgorod si care avea la bord prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de antiaeriana ucraineana cu ajutorul unui sistem american Patriot, au stabilit expertii rusi care investigheaza cazul,…

- Autoritatile ucrainene au anuntat repatrierea ramasitelor a 77 de militari ucraineni, o procedura prevazuta de ”mult timp”, finalizata in pofida prabusirii unui avion militar rus in conditii tulburi, de care Moscova acuza Kievul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Rusia acuza Ucraina de doborarea…

- Comitetul rus de Investigatii, institutia judiciara din Rusia insarcinata cu anchetarea delictelor cele mai grave, a transmis joi ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 doborat in ziua precedenta in regiunea rusa Belgorod a fost lovit de o racheta antiaeriana ucraineana, relateaza Reuters…

- Kremlinul a calificat joi prabusirea unui avion militar rusesc de transport drept „un act complet monstruos” al Kievului și continua sa acuze Ucraina de doborarea aparatului. Astazi are loc o reuniune a Consiliului de Securitate ONU.

- Cel putin 65 de persoane au murit in prabusirea un avion militar rus de transport de tip Iliusin 76 (Il-76) s-a prabusit miercuri in regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza BBC News, potrivit news.ro.Potrivit agentiei publice ruse de presa RIA…

- Un avion militar rusesc s-a prabușit in Belgorod, la granița cu Ucraina. Cel puțin 65 de persoane care erau la bord au murit. Rusia susține ca erau prizonieri ucraineni, pregatiți pentru un schimb.