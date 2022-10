BISTRIȚA: Joi, 3 noiembrie, la Palatul Culturii, o nouă reprezentație ZESTREA, spectacolul semnat de coregrafa Bianca Bor Patru adolescente din Bistrița – Alexandra Uifelean, Daria Galban, Patricia Lung, Megan Costin, alaturi de dansatoarea Carolina Țapoc din București – vor prezenta joi, 3 noiembrie, de la ora 19.00, la Palatul Culturii spectacolul coregrafic Zestrea. Regia ii aparține coregrafei Bianca Bor din Bistrița, care a reușit sa incropeasca o poveste dinamica, plina de energie și forța. Este o emoționanta poveste și introspecție in adancul șabloanelor care ne modeleaza. Clișeele și tiparele care ne sufoca uneori capata forme tulburatoare in coregrafia inchipuita de Bianca Bor. De costume s-a ocupat Andrada… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

