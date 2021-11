Biserica transparentă: Cum a fost construită opera de artă din Belgia O biserica speciala atrage tot mulți vizitatori intr-un oraș din estul Belgiei. Nu este chiar un locaș de cult, ci o opera de arta. In functie de pozitia din care este privita, biserica poate parea o cladire solida sau, dimpotriva, transparenta, aproape invizibila. Situata linga Borgloon, in provincia Limburg, aceasta opera de arta unica este numita „Doorkijkkerk” (Biserica transparenta). Es Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

