Stiri pe aceeasi tema

- IPS Calinic, arhiepiscopul Argesului si Muscelului, este primul inalt ierarh ortodox care ia masuri concrete in legatura cu schimbarea tehnicii botezului, dupa ce un bebelus a murit la Suceava, la inceputul lunii februarie, la scurt timp dupa ceremonia de crestinare

- Cazul bebelușului din Suceava care s-a stins in urma slujbei de botez a starnit valuri in presa internaționala. BBC, CNN și New York Post au alocat spații ample controverselor legate de practica botezului.

- Biserica Ortodoxa Romana trebuie sa modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița, spun reprezentanții Declic, care au formulat o petiție dupa tragedia din Suceava, unde un copil a murit. „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița”, este solicitarea…

- Dupa incidentul din Suceava, unde un bebeluș a murit înnecat, un român a pornit petiția „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului în cristelnița!”, postata pe campaniamea.declic.ro. Petiția…

- O petiție pentru a fi modificat ritualul botezului a fost inițiata dupa moartea unui bebeluș din Suceava. Conform EuropaFM, petititia, semnata deja de peste 2.600 de persoane, a fost initiata pe platforma Organizației neguvernamentale Declic si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biserica Ortodoxa Romana trebuie sa modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița, spun reprezentanții Declic, care au formulat o petiție dupa tragedia din Suceava, unde un copil a murit. „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița”, spune solicitarea…

- Moartea unui bebeluș de o luna și jumatate a intristat și infuriat o Romanie intreaga. In timpul botezului, micuțul a fost cufundat integral in cristelnița, s-a inecat cu apa și, din pacate, a decedat la spital. Online s-a facut o petiție prin care se cere SCHIMBAREA ritualului de botez, in urma acestei…

- Biserica Ortodoxa Romana trebuie sa modifice ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița, spun reprezentanții Declic, care au formulat o petiție dupa tragedia din Suceava, unde un copil a murit. „Modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului in cristelnița”, este solicitarea…