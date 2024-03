Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Benesat a alertat poliția cu privire la faptul ca in data de 9 martie o persoana necunoscuta și-a abandonat doi caței pe malul unei vai din localitate. In urma verificarilor efectuate, oamenii legii in colaborare cu reprezentanți ai Biroului pentru Protecția Animalelor au identificat…

- Primavara a inceput și de cateva zile a fost anunțat programul intervențiilor Ambulanței pentru Monumente in anul 2024. Vizate sunt bisericile de lemn din Creaca, Inau și Noțig. Pentru aceste intervenții, voluntarii doritori se pot scrie de pe acum intrand pe https://inscrieri.ambulanta-pentru-monumente.ro/.…

- Zilele trecute, polițiștii salajeni au dispus confiscarea a peste 45 de metri cubi de cherestea, material care fusese transportat ilegal de un bistrițean in varsta de 43 de ani. Oamenii legii au constatat ca barbatul ar fi transportat cherestea pentru care, societatea comerciala ar fi inregistrat in…

- Nelu Borz este un salajean din comuna Sag pasionat de natura, mai ales de ciuperci. Le studiaza, le cunoaște și le recolteaza chiar și la finalul iernii. Zilele trecute, Nelu a fost la cules de ciuperci. Nu, nu este o gluma. Salajeanul a gasit ciuperci carora in comuna sa li se spune „bureți de piatra”…

- Primele zile ale lunii martie aduc simularea examenului de Bacalaureat. Zilele trecute a avut loc o ședința online cu Ministerul Educației, subiectul principal fiind legat de simularea examenului de bacalaureat. Mihai Pop, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, a anunțat ca potrivit calendarului…

- O tragedie de neinchipuit zguduie Fașia Gaza, dupa ce trupul neinsuflețit al unei fetițe palestiniene de doar 6 ani a fost descoperit, la 12 zile de la un incident tragic. Hind Rajab, micuța care implora disperata ajutorul, a fost gasita intr-o mașina alaturi de alte șapte cadavre, printre care membri…

- Doua persoane, in varsta de 68 de ani, au fost duse in stare grava la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie, conform Agerpres.Potrivit reprezentantilor UPU de la Spitalul "Sfantul Spiridon", o femeie a fost gasita in spatiul public si a fost dusa cu ambulanta…

- Peste 200 de colindatori au creat momente speciale datorita colindelor pe care le-au cantat in aceste zile pe holurile Spitalului Județean Baia Mare. ”Momente speciale pe holurile Spitalului Județean. Colindatorii noștri dragi nu ne-au uitat nici anul acesta! Cand spui Maramureș, spui tradiție, credința…