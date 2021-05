Stiri pe aceeasi tema

- Istoria Bisericii de lemn cu hramul „Sfintii Arhangheli" din Urisiu de Jos, comuna Chiheru de Jos, incepe la jumatatea secolului al XVIII-lea, mai precis din anul 1747. In 1972 este inclusa pe lista monumentelor istorice, cercetatorii descoperind, la inventariere, in podul lacasului de cult partea superioara…

- In accidentul de la Buciumi o tanara a fost ranita grav. Martorii spun ca aceasta a fost prinsa sub microbuzul in care se afla, dar a fost scoasa pana la sosirea echipajelor de prim ajutor de catre cei aflați in zona. „Masina era rasturnata peste o fata minora -dupa cum am vazut-o, soferul a fugit,…

- Se juca demult și se mai joaca in unele sate in prima zi de Paște – dupa ce se iese de la Biserica și se ia masa in familie – sau chiar și in a doua zi a sarbatorii. Satul – cu barbați, femei, tineri, copii se aduna intr-un loc deschis ce permite lovirea mingii […] Source

- Incondeiatul oualor, obicei vechi moștenit de la bunici, se pastreaza cu strașnicie in Maramureș. Pentru a transmite meșteșugul, tot mai multe dintre biserici aduna copiii și tinerii la ateliere de incondeiat oua. La biserica din cartierul baimarean Vasile Alecsandri sunt așteptați cei mici in Vinerea…

- Romanii nu vor fi nevoiți sa completeze declarația pe propria raspundere in Noaptea de Inviere, dupa cum a precizat președintele Klaus Iohannis. Mai mult decat atat, președintele ii indeamna pe romani sa respecte in continuare masurile sanitare de protecție. „Ne pregatim de marea sarbatoare a Invierii…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 01 aprilie 2021, Hotararea nr. 72. Cele mai importante modificari: Ceuașu de Campie, Luduș și Stanceni…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 13 Zau de Campie au identificat joi, 18 martie, in trafic, pe raza comunei Zau de Campie, un autoturism condus de un barbat in varsta de 56 de ani, din aceeași localitate. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 18 martie 2021, Hotararea nr. 56. Cele mai importante modificari: Ceuașu de Campie, Corunca, Craiești,…