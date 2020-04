Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul, printr-un comunicat preluat de Reuters.Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Australia și Canada au fost adaugate pe lista țarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Circa 1400 de angajati din totalul de 1500 ai companiei de reparatii si revizii locomotive SCRL au declansat un protest la nivel national, pentru ca nu au un nou contract de mentenanta cu CFR Calatori si au de recuperat drepturi banesti de 12 milioane lei. Cei care asigura intreținerea trenurilor, angajații…

- In prima conferința de presa din acest an, președintele Klaus Iohannis a abordat cel mai fierbinte subiect al momentului și anume situația din Orientul Mijlociu. Președintele a anunțat ca Romania vrea sa se implice in zona. ”In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei de securitate din Orientul…