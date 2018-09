Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta pentru bugetari vor fi acordate si in urmatorii doi ani, a declarat, sambata, liderul PSD, Liviu Dragnea. Presedintele PSD a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca una din deciziile luate a fost ca voucherele de vacanta pentru bugetari sa fie acordate si in urmatorii doi ani. Liderul…

- Marșul Centenar ramâne în continuare blocat la frontiera Leușeni, întrucât Poliția de Frontiera a Republicii Moldova nu permite trecerea unioniștilor. Senatorul român, Viorel Badea reacționeaza și consiera acțiunile Chișinaului un abuz asupra cetațenilor. Oficialul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii. Este vorba de lucratori din spatiul extracomunitar.

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane de euro, cat inregistra in luna iunie din 2017, fapt ce inseamna o crestere de 42 de ori fata de aceeasi luna a anului trecut, precizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).…

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie, de 125 milioane de euro, fata de 3 milioane euro in iunie 2017. Mai exact, suma este de 42 de ori mai mare comparativ cea din aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor transmise marti de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism…

- 2019, moment de aniversare a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-chineze Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ul formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala și…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Ministrul de Externe al Franței plaseaza România guvernata de coaliția PSD-ALDE pe harta proiectelor &"iliberale&", alaturi de Ungaria și Polonia și critica atacul majoritații la adresa justiției.