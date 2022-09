Stiri pe aceeasi tema

- Echipa din conducerea ALDE se poziționeaza impotriva propriului președinte și anunța ca nu vrea niciun proiect politic alaturi de PMP. Reacția apare dupa ce Daniel Olteanu, liderul ALDE, a participat la un eveniment al PMP in care s-a vorbit despre un proiect comun. Reacția apare dupa ce Daniel Olteanu,…

- Ioan Asaftei S-au aprins spiritele in ceea ce a mai ramas din partidul lui Tariceanu, aflat acum in cautarea unui scor cu 2 in sondajele naționale. Recent, la școala de vara a PMP a participat Daniel Olteanu, președintele ALDE, care ar fi vorbit acolo despre un posibil proiect politic alaturi de gazde.…

- Ioan Asaftei S-au aprins spiritele in ceea ce a mai ramas din partidul lui Tariceanu, aflat acum in cautarea unui scor cu 2 in sondajele naționale. Recent, la școala de vara a PMP a participat Daniel Olteanu, președintele ALDE, care ar fi vorbit acolo despre un posibil proiect politic alaturi de gazde.…

- Referitor la participarea domnului Daniel Olteanu, președintele ALDE, la Școala de Vara a Organizației de Tineret a PMP, membrii Biroului Politic Central al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) fac urmatoarele precizari: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intr-o postare pe pagina de Facebook Partidului Miscarea Populara (PMP), ALDE ar urma sa bata palma cu partidul condus de Eugen Tomac pentru „consolidarea dreptei”, in vederea formarii unei alternative de care Romania are nevoie. „PMP invita ALDE pentru a pune bazele unui proiect comun. In deschiderea…

- In a treia zi a Scolii politice de vara de pe Bahlui s-a pus problema numelor celor care ar putea intra in batalia de la locale de la viitoarele alegeri, in ipoteza, care a facut ravagii printre participanti, ca liberalii si useristii vor sprijini candidati comuni la noi in targ si in judet. Asadar,…

- Ehehei, dragilor, dupa discursul fulminant al lui Viktor Orban la scoala de vara de la Tusnad, iata ca au aparut reactii si in targul nostru, unde a luat fiinta Scoala politica de vara de pe Bahlui. Deunazi au inceput si cursurile acestei scoli, la un cunoscut local boem din Iasi, asa ca astazi si…

- O tanara din mediul rural care a facut naveta toti anii de liceu a reusit sa obtina 10 pe linie la Bacalaureat. Ea vrea sa devina profesor de matematica si este pasionata de lectura si chitara.