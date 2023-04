Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile din China au raspuns vineri la comentariile premierului polonez care legau razboiul din Ucraina de un posibil atac chinezesc asupra Taiwanului, acuzandu-l pe acesta de amestec in afacerile lor interne, transmite Reuters, potrivit Rador.

Cancelarul german, Olaf Scholz, este de parere ca Germania a devenit independenta fața de livrarile de gaze, petrol și carbune din Rusia, acest lucru nu a dus la o criza economica in țara - declarația a fost facuta intr-un interviu acordat jurnaliștilor postului american de televiziune CNN și transmis…

Ucraina și partenerii occidentali au dezvoltat trei modele de tribunal special pentru crimele de razboi comise de Rusia - potrivit șefului adjunct al Biroului Presedintelui de la Kiev, Andri Smirnov, noteaza Rador.

Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va participa saptamana viitoare la Conferinta europeana pentru securitate de la Munchen, in Germania, unde va vorbi despre viitorul sprijin al Washingtonului pentru Ucraina, in contextul in care invazia Rusiei se apropie de implinirea unui an, informeaza…

Cancelarul Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania nu va trimite avioane de lupta Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa solicite tarilor occidentale armament pentru a contracara invazia rusa, transmite AFP, anunța Agerpres.

Cancelarul Olaf Scholz a reafirmat, miercuri, linia politica a Germaniei, subliniind ca va continua sa ofere asistenta militara Ucrainei, dar nu vrea ajungerea la un razboi intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica, informeaza MEDIAFAX.

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a calificat drept o acțiune neprietenoasa din partea Poloniei posibila furnizare de tancuri Leopard Ucrainei fara autorizația Berlinului. „Polonia nu ar trebui sa transfere tancuri Leopard catre Ucraina fara acordul Berlinului", transmite oficialul german.…

Raportul privind migrația al Ministerului Federal de Interne al Germaniei (BMI) a dezvaluit ca imigrația neta in Germania a crescut in 2021, fața de 2020.