Biro Rozalia: Măsurile de revigorare economică, prioritate a UDMR în negocierea unei coaliţii Deputatul UDMR Bihor Biro Rozalia a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Oradea, ca in cazul intrarii formatiunii intr-o coalitie de guvernare, in negocieri va fi esentiala indeplinirea prioritatilor scrise ale UDMR, primele fiind masuri urgente de protectie si revigorare a economiei, pentru sanatate si educatie.



"Prima conditie este ca partenerul nostru sa sprijine prioritatile noastre pe care trebuie sa le reprezentam. Niciodata nu am facut coalitie fara a avea un acord scris. Nici de data aceasta nu o sa facem altfel. In care sa fie foarte clar stabilite nu 750 de prioritati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

