Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, presedintele PSD, anunta ca in Comitetul Executiv National al PSD de saptamana viitoare se va lua in discutie situatia fostului ministru Ana Birchall. Birchall ar putea fi exclusa din PSD cu aceasta ocazie, din cauza masurilor luate in calitate de ministru al Justitiei."Este…

- Comisia de preselectare a procurorului general urmeaza sa se mai intruneasca intr-o sedinta pentru a analiza repetat informatiile aparute in spatiul public privind candidatii care au ajuns pe lista scurta. Despre aceasta a anuntat ministra Justitiei, Olesea Stamate, intr-o postare pe Facebook, transmite…

- Tudorel Toader a precizat, luni, in privința confidențialitații draftului de raport MCV, ca actualul ministru al Justiției, Ana Birchall, confunda clasificarea cu secretizarea unui document, menționand ca acest aspect nu il surprinde.„In deplin respect fața de funcția de ministru al justiției,…

- „Sper ca Roxana Minzatu si Victor Negrescu vor fi luati in calcul pentru functia de comisar european. Ambele variante fiind castigatoare pentru Romania", a scris Ilan Laufer, pe Facebook. Comitetul Executiv al PSD se reuneste, marti, de la ora 16.00, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Sedinta…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, reactioneaza la afirmatiile facute de ministrul Justitiei, Ana Birchall, cu privire la functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Stefanescu sustine ca Birchall are o agenda paralela de cea a PSD."Sa stiti ca doamna…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, ca este ultima zi in care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne. MAI va ramane fara conducere, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis refuza sa numeasca noi ministri, iar premierul Dancila nu merge in Parlament pentru…

- Judecatoarea Dana Girbovan susține ca a cerut primului-ministru ”independența deplina” in exercitarea mandatului de ministru al Justiției afirmand ca iși dorește ca ministerul sa nu ajunga subiect de dispute intre palate. ”Am acceptat de principiu propunerea, cu condiția de a-mi fi asigurata independența…

- Judecatoarea Dana Garbovan este președintele UNJR. Ea va fi propusa de PSD in funcția de ministru al Justiției. Ana Birchall nu va parasi executivul, ci se va intoarce la postul pe care l-a avut anterior, de vice-premier pentru Parteneriate Strategice, post eliberat de Mihai Fifor, deoarece i-a expirat…