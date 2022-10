Biofarm a investit 44 milioane euro în o nouă unitate de producție de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, a continuat investițiile in unitatea de producție și testare inaugurata anul trecut in București, astfel ca acestea au depașit deja pragul de 44 de milioane de euro, dupa ce la momentul lansarii generau un total 35 de milioane de euro. Fabrica are o suprafața de peste 10.000 de metri patrați, patru fluxuri de producție – comprimate/comprimate filmate/drajeuri (1), capsule moi(2), soluții(3) și siropuri(4) și beneficiaza de echipamente și instalații de ultima generație. “Ne-am propus ca in urmatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

