- Fondul Proprietatea a raportat un profit de 3,097 miliarde de lei in primele 9 luni din acest an, comparativ cu o pierdere de 726,4 milioane de lei in perioada corespunzatoare din 2020, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. In trimestrul III, FP a obtinut un profit de 1,296…

- Producatorul national de gaze Romgaz a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit de 1,156 miliarde de lei, in crestere cu 22,7% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care productia de gaze a fost mai mare cu 15,9%, potrivit raportului transmis, vineri, Bursei de Valori…

- Carbochim a inregistrat in primele noua luni din 2021 un profit net de 1,355 milioane lei, cu aproape 4% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare neauditate transmise, vineri, Bursei de Valori Bucuresti. Veniturile companiei s-au ridicat la 24,5…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 920 milioane lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar banca a realizat un profit net de 886 milioane de lei, mai mare cu 23%, conform unui raport al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti.…

- Raiffeisen Bank a incheiat trimestrul al treilea din 2021 cu un profit net de 645 milioane de lei, cu 11% peste perioada similara din 2020, se arata intr-un comunicat al bancii transmis Bursei de la Bucuresti (BVB), potrivit Agerpres. "Am avut o evolutie foarte buna in primele trei trimestre…

- Grupul OMV Petrom a realizat in primele noua luni un profit net de 1,67 miliarde lei, in crestere cu 103% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei, potrivit rezultatelor transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile…

- Compania Cemacon a incheiat primele sase luni ale acestui an cu un profit net de 21,55 milioane lei, in crestere cu 109% fata de aceeasi perioada din 2020, iar cifra de afaceri neta s-a ridicat la 83,91 milioane lei, fiind cu 46% mai mare, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…