Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca toti oamenii care iubesc fotbalul au dat o lacrima. Eu am plans, va spun sincer. Am plans vreo cinci minute, nu am putut sa ma opresc. Mai ales in momentul in care am vazut in Argentina si-n Napoli oamenii cum erau iesiti si toti faceau ceva pentru el. Pentru ca la Napoli a fost o legenda…

- Noi proteste au avut loc vineri seara in Italia. Mii de oameni din Napoli au ieșit pe strazi, au strigat "libertate" și au criticat masurile luate de Guvernul Conte, privind extinderea zonelor roșii. De duminica, și regiunile Campania și Toscana intra in carantina.

- Ingenuncheata in primavara de pandemie, Italia este din nou pe marginea prapastiei. Scene șocante au fost surprinse intr-un spital din Napoli. Un barbat care aștepta sa i se faca un test Covid și-a gasit sfarșitul pe podeaua unei toalete. In acest timp, holul unitații de primiri urgențe a spitalului…

- O serie de imagini surprinse la Chisinau arata ca echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Igor Dodon, care se va duela in turul doi al alegerilor prezidentiale cu fostul premier Maia Sandu, are contacte cu oameni aflati in solda Kremlinului.

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul prorus Igor Dodon, refuza dezbaterile cu contracandidatii sai la alegerile de la 1 noiembrie, dar acest lucru nu inseamna ca nu isi face campanie electorala. Ajutoarele sale vin de la Kremlin, potrivit deschide.md.

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza dpa…

- Dupa ce aproape 10.000 de oameni au intrat la racla sfanta fara a se ține cont de domiciliul oamenilor, jandarmii au decis sa faca controale și sa permita doar iesenilor sa intre la moaștele sfinte. Racla Cuvioasei Parascheva a fost dusa in biserica dupa protestele fara precedent ale pelerinilor.…

- Daca intreaga omenire ar disparea, experții pot prezice deja ce se va intampla cu planeta noastra. Numeroase așezari umane au fost abandonate brusc de-a lungul istoriei și ofera indicii despre cum ar arata planeta noastra daca specia umana ar disparea. Una dintre aceste locații e cetatea Tikal, construita…