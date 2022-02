Stiri pe aceeasi tema

- Un concert extraordinar al Orchestrei simfonice a Filarmonicii "George Enescu", dirijata de Radu Popa, dedicat Zilei Culturii Nationale, va avea loc, sambata, de la ora 18,30, in Sala mare a Ateneului Roman, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Filarmonicii "George Enescu", transmis…

- Un concert la care participau aproximativ 800 de spectatori a fost oprit, vineri seara, de politia din Hamburg, Germania, din cauza incalcarii restrictiilor pandemice, informeaza DPA, citat de Agerpres . Organizatorii au fost contactați de polițiști care le-au impus sa opreasca evenimentul din cauza…

- Ducesa de Cambridge a cantat la pian pentru prima data in public, acompaniindu-l pe Tom Walker pentru o interpretare emotionanta in concertul „Together at Christmas” organizat la Westminster Abbey si transmis vineri seara de ITV. Este cunoscut ca nu ii place sa fie in lumina reflectoarelor, de regula…

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva, in parteneriat cu Episcopia Devei și Hunedoarei, va invita vineri, 17 decembrie 2021, incepand cu ora 18:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean”, la Concertul de Craciun „Lumina de la Betleem”, sustinut de parintele…

- Billie Eilish a lansat videoclipul oficial al piesei “Male Fantasy”. Melodia este prezenta pe cel mai recent album, “Happier Than Ever”. Asculta albumul “Happier Than Ever”: https://BillieEilish.lnk.to/HappierPR Videoclipul este regizat si editat de Billie Eilish, acumuland mai mult de 2,2 milioane…

- Thurzo Zoltan va incerca sa doboare recordul mondial al celui mai lung maraton de cantat la pian, sustinand un concert, timp de cinci zile, in perioada 30 noiembrie, ora 8,00 - 5 decembrie, ora 23,00.

- Premiile Grammy, care celebreaza artiștii ce au avut un impact semnificativ in industria muzicala in ultimul an, tocmai și-au anunțat nominalizații pentru gala din 2022. Artiștii cu cele mai multe nominalizari sunt Jon Batiste (cu 11 nominalizari), Justin Bieber (8), Doja Cat (8), H.E.R. (8), Billie…