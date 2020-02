Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish a propus ca Michael B. Jordan sa fie urmatorul actor care va interpreta rolul James Bond, relateaza joi Press Association. Cantautoarea in varsta de 18 ani, care a inregistrat melodia principala de pe coloana sonora a celei mai recente productii din seria ''James Bond'',…

- Billie Eilish a declarat ca noua sa melodie pentru urmatorul film din seria "James Bond" a fost mai intai agreata de interpretul agentului ''007'', Daniel Craig, relateaza marti Press Association. Cantareata in varsta de 18 ani va interpreta in premiera, marti seara, la ceremonia de…

- Aculta acum! Billie Eilish a lansat piesa de pe coloana sonora a filmului James Bond! Billie Eilish (18 ani) a lansat, in sfarsit, mult asteptata piesa de pe coloana sonora a noului film din seria James Bond, No Time To Die. Billie devine astfel cea mai tanara artista care a interpretat vreodata o piesa…

- Cantareata americana Billie Eilish a lansat piesa „No Time To Die”, tema celui de-al 25-lea film din seria „James Bond”, scrie neews.ro.Noul cantec al artistei in varsta de 18 ani, marea castigatoare a premiilor Grammy de anul acesta, este o balada cu versuri ce fac referire la minciuni si…

- Billie Eilish spune ca si-a indeplint scopul in viata odata cu interpretarea coloanei sonore a noului James Bond. Luna trecuta, artista a confirmat ca va intra in studioul de inregistrari, pentru a incepe munca la acest proiect, ceea ce o face sa fie cel mai tanar artist care interpreteaza una dintre…

- Billie Eilish, marea castigatoare a premiilor Grammy de anul acesta, va sustine un recital pe scena galei de decernare a trofeelor Oscar de luna viitoare, au precizat miercuri organizatorii evenimentului, declansand speculatii ca artista ar putea interpreta, in premiera, tema muzicala a viitorului film…

- Cantareata americana Billie Eilish va interpreta melodia principala de pe coloana sonora a urmatorului film din franciza, ”No Time To Die”, potrivit unui anunt de pe pagina oficiala a filmului. Artista, in varsta de 18 ani, care a compus versurile piesei impreuna cu fratele si colaboratorul sau, Finneas,…