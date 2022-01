Stiri pe aceeasi tema

- De la cinci hale de electroliza, ALRO Slatina va produce aluminiu in doar doua hale. Anunțul a fost facut chiar de companie. Motivul: criza energetica. ALRO Slatina, cel mai mare consumator de energie electrica din tara noastra, isi va diminua productia de aluminiu primar cu 60% in 2022. ALRO a anunțat…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, anticipeaza un viitor și mai "digitalizat", in contextul in care pandemia de COVID-19 a revoluționat deja activitatea la locul de munca, relateaza news.ro care citeaza CNBC.In doar doi sau trei ani, intalnirile de serviciu se vor desfașura in metavers, lumea virtuala…

- Moment aniversar pentru Radio Chișinau La ora 14.00, pe toate posturile radioului public s-a auzit ora exacta de la Chișinau, urmata de un fragment din prima emisie difuzata în 2011. Miercuri este un moment aniversar și pentru Radio Chișinau, post al Radio România, care împlinește…

- Sorin Cimpeanu a declarat ca școlile și gradinițele din toata țara pot reveni la cursurile fața in fața in ziua imediat urmatoare celei in care rata de incidența a scazut sub 3 la mie. De la acest prag, de 3 ala mie, nu se mai ține cont de rata de vaccinare a personalului didactic.Ministrul interimar…

- Consiliul de Administratie al THR Marea Neagra SA a informat organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la faptul ca unul dintre administratori renunta la mandat. Potrivit unei informari publicate de Bursa de Valori Bucuresti, Gib Tony Cristian Raduta renunta la mandatul…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) va fi condusa in perioada urmatoare de catre Patriciu Madalin Rușeț, actualul director de exploatare. El a fost numit pe o perioada de patru luni pe postul parasit de Nicolae Bitea, care a demisionat din motive personale. Consiliul de Administratie al…

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.