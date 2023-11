Saptamana aceasta, Bill Gates a aparut in podcastul „What Now” al lui Trevor Noah și, printre altele, a vorbit despre perspectivele inteligenței artificiale, menționand ca tehnologia ii va ajuta pe oameni sa „lucreze mai puțin”, scrie Business Insider. Inteligența artificiala ar putea inlocui echivalentul a 300 de milioane de locuri de munca cu norma intreaga la nivel mondial in urmatorii ani, potrivit estimarilor bancii de investiții Goldman Sachs. „Daca ajungem la o societate in care trebuie sa lucrezi doar trei zile pe saptamana, probabil ca este bine”, a spus Gates. Cofondatorul Microsoft…