- Coalitia condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care lupta impotriva noului coronavirus are nevoie de 31,3 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru a dezvolta si a implementa teste, tratamente si vaccinuri, au anuntat vineri reprezentantii ei, citati de Reuters.Pana acum,…

- Grupul farmeceutic francez Sanofi a incheiat un acord de 2 miliarde de dolari cu Translate Bio, in vederea extinderii colaborarii pentru un vaccin impotriva Covid-19, informatie care a dus la cresterea puternica a actiunilor companiei americane de biotehnologie, transmite Reuters.

- Mark Zuckerberg a ajuns la o avere de 89,1 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index, citat de Business Insider, depașindu-i pe Bernard Arnault și pe Warren Buffet.Economiaglobala are de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, dar nutoate companiile sunt lovite. In doua luni, din…

- Alex Azar, secretarul american pentru Sanatate si Servicii Umane, spera ca primele doze cu acest vaccin, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford din Marea Britanie, ar putea deveni disponibile pana in luna octombrie, iar intreaga comanda ar putea fi livrata la inceputul anului 2021. Totusi,…

- Pablo Tebas, medic virusolog, conduce o echipa de cercetatori care lucreaza la un vaccin pentru coronavirus la Universitatea din Pensylvania (SUA), cercetarea fiind finanțata direct de Bill Gates, potrivit presei spaniole.Virusologul spune ca nimeni nu va putea scoate pe piața dintr-o data…

- Bill Gates (64 de ani), fondatorul Microsoft, a realizat un videoclip in care a explicat cum se produce un vaccin, rolul acestuia și timpul in care va fi disponibil un astfel de leac pentru COVID-19. Fundația Bill & Melinda Gates lucreaza intens la un vaccin pentru COVID-19, insa fondatorul Microsoft…

- Averea lui Jeff Bezos – fondatorul și directorul Amazon, a crescut atat de mult in acest an ca acum este de doua ori mai mare decat cea a lui Mark Zuckerberg, cofondatorul și directorul Facebook, scrie Business Insider.Bezos are acum o avere de 140 de miliarde de dolari, dupa ce titlurile Amazon au…

- Vaccinul ar putea fi gata in septembrie. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford sunt la un pas de descoperirea pe care lumea o așteapta. Oamenii de știința ai echipaei internaționale care lucreaza impotriva coronavirusului de la universitatea britanica raporteaza ca milioane de doze de vaccin…