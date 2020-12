Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 24 dec — Sputnik. Propunerea de a introduce o restricție temporara a traficului aerian intre Rusia și alte țari din cauza detectarii unei noi tulpini de coronavirus a fost facuta de deputatul Dumei de Stat Ivan Suharev, transmite RT. © Sputnik / Mihai CarausZborurile din și spre Marea Britanie…

- CHIȘINAU, 22 dec – Sputnik. Nici un cetațean strain nu va mai putea intra pe teritoriul statului Israel incepand cu 23 decembrie. Ambasada Republicii Moldova in Israel informeaza ca interdicția cetațenilor straini este valabila pe o perioada de 10 zile, dar cu posibilitatea de extindere. Aceasta…

- CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Republica Moldova suspenda toate zborurile de pasageri din și spre Marea Britanie. Decizia a fost luata de Comisia Naționala de Sanatate Publica și intra in vigoare incepand cu 23 decembrie 2020, orele 00:00. Știrea se actualizeaza... Fii la curent cu toate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 20.12.2020,Hotararea numarul 61 pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe listațarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra…

- PodcasturiStanislsav Groppa, despre create unor centre moderne pentru pacienți Potrivit academicianului Stanislav Groppa, in Republica Moldova au fost create zece centre moderne pentru pacienții care au suferit un accident vascular cerebral. Acestea funcționeaza parțial, dar mai necesita unele echipamente…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Cele peste 2000 de secții de votare deschide in țara și-au inchis ușile la ora 21:00. Prezența la urne a depașit 50%, in timp ce in primul tur a fost de 42,73%. Scrutinul a fost marcat de mai multe incidente. La fel ca in primul tur al scrutinului prezidențial,…

- Podcasturi De ce oamenii ascund ca au contactat cu persoanele ce au COVID? Intr-un interviu acordat in studioul Sputnik Moldova, Liliana Iașan a remarcat ca cea mai mare problema a medicilor de familie este monitorizarea contactelor. Persoanele infectate cu COVID-19 anunța Agenția Naționala…

- CHIȘINAU, 13 oct – Sputnik. Noul coronavirus SARS-CoV2 nu va disparea și va deveni unul din componentele grupului de organisme care provoaca bolile respiratorii virale acute. De aceasta este sigur directorul Institutului pentru Sanatate Publica ”F.F. Erisman”, șeful Catedrei epidemiologie și medicina…