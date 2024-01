BILD: Rusia ar putea ataca Europa iarna viitoare. România, printre țintele lui Putin Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea avea loc in perioada de tranziție […] The post BILD: Rusia ar putea ataca Europa iarna viitoare. Romania, printre țintele lui Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Surse din serviciile de informații europene, citate de cotidianul german BILD, sugereaza ca Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in timpul iernii 2024-2025, in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din acest an.Un avertisment vine și din partea premierului polonez Donald Tusk, care spune…

Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

