- Candidata USR la alegerile prezidentiale, Elena Lasconi , a inceput deja sa amplaseze bannere cu ceea ce pare a fi sloganul sau electoral. „Sufletul unei natii, viitorul unei generatii”, scrie pe o fotografie cu Lasconi. Lasconi este numita de Realitatea Plus „noua blonda a lui Basescu”, dupa ce fostul…

- Traian Basescu , alintat si Petrov, si-a dat iar cu parerea la Digi 24. Basescu a afirmat, in legatura cu alegerile prezidentiale, ca in afara de Marcel Ciolacu “care are un mastodont in spate” nu vede un alt candidat care poate intra in turul doi. Elena Lasconi este candidatul lui preferat despre care…

- ”Cred ca sunt cele mai necinstite alegeri, mai necinstite decat cele comasate de la europarlamentare si locale si sunt necinstite pentru ca au intercalat alegerile legislative. De fapt in acel moment vor fi doi oameni calificati in turul doi si chemi electoratul sa voteze pentru Parlament. Pai, electoratul…

- Elena Lasconi a fost desemnata candidata USR la alegerile prezidențiale. Președintele USR a reușit sa obțina 94,31% de voturi in Congresul USR. Din cele 581 de buletine de vot utilizate, 531 de voturi au fost in favoarea Elenei Lasconi, Octavian Berceanu a primit 25 voturi (4,44%), iar Dumitru Stanca…

- USR a organizat azi un congres extraordinar pentru a alege membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, competiție in care s-au inscris trei persoane: Elena Lasconi, Dumitru Stanca și Octavian Berceanu. Elena Lasconi a fost desemnata candidata USR la alegerile prezidențiale.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca varianta corecta pentru organizarea alegerilor prezidentiale este 30 noiembrie pentru primul tur de scrutin si 8 decembrie pentru turul al doilea. „Eu cred ca cealalta varianta ar fi primul tur undeva la sfarsitul lunii noiembrie, 30 noiembrie,…

- Elena Lasconi viseaza la funcția de președinte și intr-o saptamina ”vine cu decizia finala”, dupa cum a asigurat la un post tv. ”Sunt 100% pentru parteneriatul civil”, a mai spus Lasconi, care are o agenda pro LGBT. „Nu o sa candidez decat daca o sa am sprijin din partea secretarului general și la…