- Echipa spaniola Athletic Bilbao a dispus marti seara, pe teren propriu, scor 2-0, de echipa Deportivo Alaves, intr-un meci din optimile Cupei Spaniei. Invingatorii s-au calificat pentru sferturile de finala, scrie news.ro.Meciul de la Bilbao, de pe San Mames, a inceput cu Alaves fortand in atac si…

- Athletic Bilbao primește vizita lui Alaves in optimile Cupei Spaniei. Meciul are loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1. Ianis Hagi nu e anunțat titular de spanioli. El nu a jucat deloc in ultimul meci de campionat, la 3-2 cu Sevilla. A fost titular cu Betis, la meciul…

- Specialiștii au anunțat ce nota a primit Ianis Hagi dupa Alaves – Betis 1-0. Fiul lui Gica Hagi a fost titular in partida care a adus calificarea echipei sale in optimile competiției. Dupa o luna in care nu a mai fost titular la formația din La Liga, tehnicianul lui Alaves a contat pe serviciile mijlocașului…

- Ianis Hagi (25 de ani) a jucat din minutul 59 pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, scor 0-1 , in etapa #18 din La Liga. Hagi a intrat in locul lui Guridi, cand echipa lui juca de 5 minute cu om in plus. Nacho, capitanul lui Real Madrid, fusese eliminat. Ianis nu a stralucit cu Real, a fost in nota…

- Alaves joaca impotriva lui Las Palmas, in etapa #16 din La Liga. Meciul incepe la ora 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Ianis Hagi (25 de ani) e titular la echipa gazda. Alaves - Las Palmas, live de la 15:00 Click AICI pentru statisticiTelevizare: Orange Sport 1, Prima Sport 2, Digi Sport 3 Alaves…

- FC Porto – Estoril 0-1. Surpriza uriasa in Liga Portugal. FC Porto a pierdut pe teren propriu, in fata celor de la Estoril. Holgsrove a marcat singurul gol al partidei, cu o executie fabuloasa din lovitura libera. Meciul a fost live in AntenaPLAY. Porto a crezut ca va avea un meci usor cu Estoril si…

- Ianis Hagi a „spart gheata” si a marcat primele sale goluri la Alaves. Fiul „Regelui” a reusit o „dubla” in victoria cu 10-0 a echipei sale, din Cupa Regelui, victorie obtinuta in fata celor de la Deportivo Murcia. Ianis Hagi a fost imprumutat de Alaves la inceputul sezonului, de la Rangers. International…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…