- Bilantul victimelor cauzate de incendiul care aproape a devastat un oras pe insula Maui depaseste acum 100 de morti, a anuntat marti guvernatorul arhipelagului american Hawaii, Josh Green. De asemenea, presedintele american Joe Biden a promis marti ca va merge in Hawaii „cat mai curand posibil”, relateaza…

- Bilantul victimelor cauzate de incendiul care aproape a devastat un oras pe insula Maui depaseste acum 100 de morti, a anuntat guvernatorul arhipelagului american Hawaii, Josh Green, relateaza AFP.. „S-au pierdut 101 de vieti”, a spus el intr-o interventie televizata. Orasul Lahaina, pe coasta de vest…

- Bilanțul incendiului devastator din Hawaii a ajuns la 99 de morți. Este insa unul provizoriu, pentru ca 1300 de oameni sunt in continuare disparuți. Garda Naționala și Forțele Armate ale SUA au fost mobilizate pentru a ajuta locuitorii insulei unde sunt peste 10.000 de sinistrați.

- UPDATE, luni, 14 aug 2023 – Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma incendiilor devastatoare din Hawaii a ajuns la 99. Guvernatorul statului american, Josh Green, a avertizat ca numarul victimelor s-ar putea dubla in zilele urmatoare, in contextul in care echipele de recuperare continua…

- Bilantul tragediei din Hawaii a ajuns la 93 de decese. Cifrele ar putea creste deoarece sunt multe persoane disparute. Guvernatorul statului Hawaii evalueaza cauzele si extinderea celui mai mare dezastru natural din istoria arhipelagului.

- Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador.Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor…

- Bilantul victimelor incendiilor devastatoare din Insula Maui din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in arhipeleag, scrie…

- Cel putin 36 de persoane au murit in comitatul Maui, in statul american Hawaii, afectat puternic de incendii care au distrus aproape in intregime statiunea balneara Lahaina, anunta autoritatile locale intr-un comunicat, in care precizeaza ca lupta impotriva focului, alimentat de rafale puternice de…