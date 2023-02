Bilanțul oamenilor scoși de sub ruine de salvatorii români, în Turcia, crește. Bărbat de 35 de ani, salvat după 12 ore Salvatorii romani trimiși sa acționeze in zonele afectate de cutremurul din Turcia au scos duminica de sub ruine un barbat de 35 de ani. Intervenția a durat 12 ore. Bilanțul oamenilor salvați a ajuns, astfel, la 6. „Bilantul persoanelor salvate de pompierii romani care participa la misiunile de cautare-salvare din Turcia, continua sa creasca. In aceasta dimineata, echipele de salvatori romani au extras un barbat, gasit in viata, sub daramaturile unei cladiri de 6 etaje. Pana in prezent, pompierii romani au reusit sa identifice si sa salveze 6 persoane de sub ruinele cladirilor distruse de seria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

