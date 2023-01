Stiri pe aceeasi tema

- ​Virgil Musta, unul dintre cei mai vizibili medici in timpul pandemiei de COVID-19, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate in conflict de interese administrativ, dupa ce firma la care medicul timisorean si fratele sau sunt asociati a incheiat un contrac cu spitalul unde Virgil Musta este sef…

- Peste o suta de persoane isi vor petrece sfarsitul de an internati in Spitalul Victor Babes Timisoara din cauza unor infectii respiratorii, au anuntat medicii timisoreni. Zece dintre pacienti sunt copii. Medicii timisoreni au anuntat ca in ualtimele zile au adus un numar ridicat de prezentari in serviciul…

- Medicul Virgil Musta, devenit celebru datorita sfaturilor din pandemia COVID, a fost trimis in judecata de DNA, marti, pentru instigare la abuz in serviciu, conform comunicatului institutiei. Alaturi de Musta au mai fost trimisi in judecata si Diana Luminita Manolescu, directorul medical de la Spitalul…

- Medicul timișorean Virgil Musta, devenit cunoscut pentru safturile oferite in timpul pandemiei, a fost trimis in judecata de DNA pentru instigare la abuz in serviciu. El este acuzat ca ar fi folosit trei asistente medicale la clinica sa, deși acestea erau pontate și platite de spital. Comunicatul DNA,…

- Mai mulți medici au fost trimiși in judecata de DNA pentru prelevarea probelor biologice COVID 19. Medicii sunt acuzați de abuz in serviciu și sunt cercetați in stare de libertate. Printre aceștia se afla și cunoscutul doctor Virgil Musta , de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, care este acuzat…

- Mai mulți medici au fost trimiși in judecata de DNA pentru prelevarea probelor biologice COVID 19. Medicii sunt acuzați de abuz in serviciu și sunt cercetați in stare de libertate. Printre aceștia se afla și cunoscutul doctor Virgil Musta , de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara. Procurorii din…

- Hepatita E este una dintre tipurile de hepatita rar intalnita. Sursa de transmitere o reprezinta apa sau alimentele contaminate. Pacientul de la Iași are 65 de ani. Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi anunta ca trateaza un pacient diagnosticat cu hepatita E, care…

- Investigații medicale la Timișoara. A doua opinie gratuita pentru probe de biopsie. Echipa multidisciplinara de specialiști a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, care oferea pana acum o a doua opinie gratuita a evaluarii imagistice pentru cazurile...