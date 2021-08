Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile teroriste din Kabul au provocat numeroase victime. 90 de oameni au murit, iar 150 au fost raniți in urma exploziilor produse in apropiere de aeroport. Printre morti sunt 13 soldați americani. 18 militari au fost raniți și sunt evacuați din Afganistan.

- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Președintele american Joe Biden va oferi o declarație de presa joi seara de la Casa Alba dupa atacurile teroriste de la amiaza de langa aeroportul internațional din Kabul in care au murit 12 militari americani și cel puțin 60 de civili afgani. Au fost primele pierderi pe care le sufera armata americana…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte 60 ranite in urma celor doua explozii produse joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale…

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august, data care a fost stabilita de guvernul sau pentru retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, relateaza AFP. "Speram ca nu trebuie sa prelungim", a spus presedintele…

- Președintele american, Joe Biden, a facut declarații, vineri seara, despre situația evacuarii cetațenilor americani și a localnicilor care au lucrat pentru occidentali din Afganistan. TVR 1 a transmis in direct discursul, intr-o Ediție Speciala.

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…