Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit in cursul zilei de joi in provincia Hubei din cauza noului coronavirus, iar o alta persoana a murit in provincia Heilongjiang, din nord-estul țarii, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, toate inregistrate in China, informeaza CNN. Organizația Mondiala a Sanatații […] Citește Bilanțul epidemiei provocate de virusul din China crește semnificativ: 213 morți. OMS a declarat urgența publica globala in Alba24 .