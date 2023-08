Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei a anunțat vineri, 18 august, ca „au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale in valoare de 9.700 de lei”, adica aproximativ 1900 de euro, dupa protestul AUR din ziua precedenta, dar numai 5 persoane au fost amendate, potrivit informațiilor Libertatea.„Ca urmare a nerespectarii…

- Fapte sanctionate de jandarmii tulceni in weekend 24 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 5.000 lei au fost aplicate de jandarmii tulceni in acest sfarsit de saptamana. In aceasta perioada, jandarmii au aplicat pe raza judetului 11 sanctiuni contraventionale, dintre care 2 avertismente, conform…

- Referința meci de fotbal FC Dinamo 1948 București - FC ArgeșRezultate finale:Au fost constatate și intocmite 7 acte de sesizare in vederea inaintarii catre organele abilitate, astfel: - 5 acte de sesizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;- un act…