Raportul anual de activitate al Direcției Naționale Anticorupție arata ca in anul 2020 s-au imbunatațit cei mai mulți indicatori statistici, printre care operativitatea soluționarii cauzelor, numarul de trimiteri in judecata și de hotarari de condamnare, iar numarul de achitari s-a redus. Au fost desfașurate anchete in cauze importante privind fapte de corupție și asimilate corupției comise in sectorul sanatații, al educației, fraudei și corupție in procedurile de achiziții publice, in administrația publica centrala și locala, precum și fapte savarșite in legatura cu pandemia COVID-19. Liderii…