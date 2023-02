Stiri pe aceeasi tema

- Numarul oamenilor care și-au pierdut viața in urma cutremurului, in Turcia și Siria, este in continua creștere. Eforturile salvatorilor de a gasi supraviețuitori se desfașoara contracronometru, avand in vedere ca șansele de a gasi pe cineva in viața sunt deja foarte mici. Bilanțul deceselor a depașit…

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- Bilanțul victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit luni Turcia și Siria se ridica acum la cel puțin 17.176 de morți, potrivit autoritaților, citate de CNN Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bilanț cutremurator in Turcia și Siria. Au trecut mai bine de 72 de ore de cand a avut loc primul cutremur devastator care a lovit cele doua țari și, pe masura ce timpul trece, șansele de a gasi supraviețuitori sub daramaturi scad dramatic. Peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața in seismele din…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Liderii Australiei si Noii Zeelande au anuntat luni un ajutor total combinat de 11,5 milioane de dolari pentru victimele cutremurului devastator din Turcia si Siria, anunta CNN. Marti, in timpul unei conferinte de presa comune la Canberra, premierul australian Anthony Albanese a declarat ca tara sa…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…