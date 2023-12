Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane au fost…

