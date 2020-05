Stiri pe aceeasi tema

- Alte trei noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele ore, ceea ce duce bilantul acestei zile la 21 de morti. Bilantul total al deceselor a ajuns la 519.

- Autoritațile au anunțat miercuri seara ca bilanțul deceselor a ajuns in Romania la 372. Inca zece persoane infectate cu COVID-19 și-au pierdut viața, a anuțat Grupul de Comunicare Strategica. O mare parte dintre acestea erau in varsta și sufereau și de alte boli. Cazurile facute publice miercuri seara:…

- Crește numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus, de la o zi la alta, in Romania. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 344 de cazuri noi, astfel numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 4.761. La ATI, in acest moment, sunt internați 162 de pacienți. Totodata, pana acum, 209 persoane diagnosticate…

- Autoritatile au anuntat marti alte doua decese in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Bilantul total al deceselor a ajuns la 184 dupa ce in cursul acestei dimineti au fost anuntate alte sase decese. Astfel, ultimele doua victime sunt doi barbati, de 69 de ani din Suceava ce suferea de…

- Autoritatile au anuntat vineri alte doua decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie de 54 de ani din Constanta si un barbat de 61 de ani din Bucuresti. Bilantul total ajunge astfel la 118.

- Ziarul Unirea Inca 7 decese in randul personelor infectate cu COVID-19! Bilanțul deceselor ajunge la 114 La nici doua ore de la ultima informate transmisa de Grupului de Comunicare Startegica, au fost confirmat alte 7 noi decese cauzate de noul coronavirus, numarul total ajungand la 114. Deces 108 Barbat,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca au fost inregistrate 308 de cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi. Este cel mai mare numar de imbolnaviri anunțat intr-un interval de 24 de ore, pana in prezent. Numarul total al infecțiilor a urcat astfel la 1.760, dintre care 169 au fost declarate vindecate…

- Bilanț sumbru in cazul morților de gripa. Numarul victimelor a ajuns la 44 a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...