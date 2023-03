Stiri pe aceeasi tema

- Peste 34.000 de persoane au murit și alte zeci de mii au fost ranite dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe scara Richter a lovit luni Turcia și Siria, au anunțat autoritațile, potrivit CNN. Situația grava din Siria l-a facut pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, sa indemne…

- Cutremurele de luni din Turcia si Siria s-au soldat cu peste 24.000 de morti, potrivit unui bilant provizoriu, pe masura ce tot mai putine victime sunt gasite in viata sub daramaturi, transmite sambata dpa. Doar in Turcia, cel putin 20.665 de oameni au fost ucisi si 80.088 au fost raniti in cele doua…

- Bilanțul cutremurului care a zguduit, luni, Turcia și Siria a urcat la cel puțin 15.865 de morți, conform autoritaților, relateaza The Guardian. UPDATE 10.19 Bilanțul cutremurelor din Turcia se apropie de 16.000 de morți Bilanțul victimelor din Turcia a crescut la 12.873 de morți in cursul nopții, de…

- Bilantul victimelor in urma cutremurului care a zguduit luni Turcia si Siria a crescut la cel putin 15.383 de morti. Salvatorii romani au identificat un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi.

- Bilantul victimelor din Turcia si Siria a crescut la cel putin 2.509 morti in urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,8, cu epicentrul in sudul Turciei, care s-a produs luni dimineata si a fost urmat de replici puternice, relateaza CNN, citat de News.ro. Numarul total de raniti in cele doua…

- Doua cutremure devastatoare au zguduit Turcia și Siria, lasand mii de morți, fiind considerate cel mai mari cutremure din ultimii 80 de ani. Au avut loc și o serie de replici care au provocat distrugeri uriașe in cele doua țari. Bilanțul la aceasta ora este de cateva mii de morți, iar al doilea seism…

- Aproape 2.000 de persoane au fost omorate si 10.000 au fost ranite in Turcia si Siria, potrivit unui bilant inca provizoriu al seismului de suprafata, cu magnitudine de 7,8, care s-a produs in aceasta dimineața in aceasta zona, fiind urmat de replici deosebit de puternice, relateaza Le Figaro . Potrivit…

- Bilanțul victimelor cutremurului puternic care a lovit luni dimineața sudul Turciei ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane, au declarat specialiștii Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). USGS considera ca in proporție de 47% exista posibilitatea ca numarul victimelor sa fie intre 1.000…