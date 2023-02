Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cutremurelor din Turcia si Siria a depasit 2.600 de morti și peste 11.000 de raniți Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 2.600 de morti, potrivit noilor date furnizate de autoritatile turce, de Administratia de la Ankara…

- Președintele Turciei a decretat doliu național timp de șapte zile in țara, dupa cutremurul devastator care a lovit țara. Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 2.600 de morti, potrivit noilor date furnizate de autoritatile…

- Cel putin 912 persoane au murit, iar alte peste 5.000 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 7,8 produs in centrul Turciei la primele ore ale zilei de luni, conform cifrelor anuntate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia si Siria luni, intr-un cutremur de magnitudinea 7,8 care a avut loc in sudul Turciei, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a spus joi, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus ca administratia de la Ankara va continua sa raspunda la atacurile din nordul Siriei, dupa ce Rusia a cerut Turciei sa se abțina de la o ofensiva pe scara larga in Siria, informeaza Rador.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat, marti dupa-amiaza, ca Turcia ar putea lansa operatiuni terestre impotriva grupurilor insurgente kurde din nordul Siriei, conform agentiei Reuters. "Am atacat cateva zile teroristii cu avioanele si cu tunurile de artilerie. Dar ii vom elimina cat se poate…

- Administratia SUA a lansat un apel la reducerea atacurilor in Siria, in contextul operatiunilor militare turce impotriva grupurilor insurgente kurde, exprimand opozitie si fata de incalcarea suveranitatii Irakului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…