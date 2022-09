Bilanțul Covid, 8 septembrie: 15 decese și 2.060 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore Potrivit comunicatului Ministerul Sanatații., transmis joi, in ultimele 24 de ore, au fost diagnosticate 2.060 de cazuri noi de COVID-19, cu 167 mai puține fața de ziua anterioara, iar 15 pacienți au murit din aceasta cauza. In prezent, in secțiile Covid sunt internați 1.940 de pacienți, cu 78 mai puțini comparativ cu ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 160 persoane, cu 3 mai multe fața de ziua anterioara. Din cei 160 pacienți internați la ATI, 137 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 205 sunt minori, 202 fiind internați in secții, cu 12 mai puțini fața de ziua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

